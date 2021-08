Nad ei uskunud, kuid proovisid. Kolm tõestisündinud lugu sellest, kuidas lukustuse ajal kaalust alla võtta

Jekaterina: Võrreldes teiste kaalulangetusmeetoditega, mida olen eelnevalt proovinud, on Stockholmi dieedi plaani järgimine lihtne. Tundsin ja nägin esimesi tulemusi ühe nädalaga, kui langetasin 4 kilo oma kehakaalust. Kartsin, et kaalulangus peatub, kuid seda ei juhtunud – langetasin kaalu ühtlaselt ka edaspidi ja nüüdseks olen kaotanud kokku 17 kilo. Nüüd on mul iga päev hea tuju ja mulle väga meeldib see, kuidas ma välja näen!

Kristiina:

Mind üllatas, et retseptid olid nii huvitavad ja maitsvad. Mul polnud isegi vaja maiustusi ega suupisteid, mis on plaani lisatud. Tundsin end hästi ja mis kõige olulisem – mitte kunagi näljasena. See oli minu jaoks väga oluline, sest ma kartsin enda näljutamist, mis tavaliselt kuulus teiste dieetide juurde. Pärast esimest nädalat olin kaotanud 4 kilo. See tegi mulle väga rõõmu, see ajendas alustatut jätkama. Iga päev kaalule astudes oli näha, kuidas kilod üksteise järel kaovad ... Kuu aja pärast olin kaalust alla võtnud juba 11, kuid kahe pärast juba 17 kilogrammi. See tundus uskumatu! Alguses tundus, et see võib ebaõnnestuda, kuid tulemus on suurepärane ja mis kõige tähtsam, kõik nii lühikese aja jooksul.