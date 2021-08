Valgevene kooliprogrammist eemaldati Nobeli laureaadid Aleksijevitš ja Solženitsõn ning muu ebasobiv kirjandus

Solženitsõn, Vladimir Nabokov ja Viktor Nekrassov olid varem õppekavas osa teemast „dissidentliku kirjanduse osa ja roll kirjanduslikus protsessis”. Kolm akadeemilist tundi oli eraldatud Solženitsõni teosele „Üks päev Ivan Denissovitši elust”. Klassiväliselt soovitati lugeda veel jutustust „Matrjonin dvor”. Uues õppekavas on alles ainult Nekrassov. Solženitsõn on täiendava lugemisvara hulgas, vahendab Nastojaštšeje Vremja.

Valgevene kirjanike venekeelsest kirjandusest oli varem õppekavas Aleksijevitši „Viimased tunnistajad”. Nüüd on see õppekavast eemaldatud, kuigi Aleksijevitš on ainus Nobeli kirjanduspreemia saanud Valgevene kirjanik. Praegu elab ta Saksamaal ja on Aljaksandr Lukašenka režiimi vastane.