Roomas ja Pariisis enam tervisetõendita restorani ei pääse

Alates tänasest pääseb Prantsusmaal söögikohtadesse, haiglatesse, hooldekodudesse ja osadesse ostukeskustesse ainult tervisetõendit näidates. Sama kord kehtib riigisisestele lendudele ja pikamaa bussidele-rongidele astudes. Kultuuriasutustes nagu muuseumid ja teatrid hakkas nõue kehtima juba juulist.

Prantsusmaa tervisetõendi saab inimene, kes on läbinud vaktsiinikuuri, põdenud koroonaviiruse hiljuti läbi või teinud äsja negatiivse COVID-19 testi. Testimise suhtes tegi valitsus väikese järeleandmise. Negatiivne test kaotab nüüd kehtivuse 72, mitte juba 48 tunni möödudes, nagu esialgu plaaniti.

Praegused reeglid jäävad kehtima vähemalt novembri keskpaigani. President Macron loodab, et plaan innustab inimesi senisest enam kaitsepookima. Praeguseks on täielikult vaktsineeritud 55% Prantsusmaa elanikest. Alates tervisepassi nõude avalikustamisest on ennast esimese vaktsiinidoosi saamiseks registreerinud ligi seitse miljonit inimest.

Rangemate piirangute kasutusele võtmine on toonud inimesed viimasel neljal nädalavahetusel tänavatele protesteerima. Laupäeval avaldas üle Prantsusmaa uue plaani vastu meelt pea 23 000 inimest, 17 000 neist Pariisis. Siseminister Gérald Darmanini sõnul ületas see eelmise nädalavahetuse 204 000 inimese rekordi. Viimased küsitlused on siiski näidanud, et enamus prantslasi pooldab tervisetõendit.

Ka Itaalias pole tõendita suurt midagi teha

Kui seni oli Itaalias tervisetõend vajalik vaid Euroopa Liidu piires reisimiseks ning hooldekodude ja rahvarohkete pulmade külastamiseks, siis eelmisest reedest hakkas tõendi nõue kehtima jõusaalides, basseinides, spordiväljakutel, muuseumites, spaades, kasiinodes ja kinodes ja siseruumis asuvates restoranides. Peaminister Mario Draghi sõnul on „roheline pass“ ettevõtete lahti hoidmiseks hädavajalik.