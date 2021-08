Tugevad vihmahood Sichuanis sunnivad mitukümmend tuhat inimest evakueeruma

Hiina uudisteagentuuri Xinhua sõnul on üleujutused nüüdseks mõjutanud rohkem kui 440 000 inimest. Hiina kesktelevisiooni CCTV teatel on vihm hävitanud 45 maja ja lõhkunud 118 maja, tekitades sellega Sichuanis 38,57 miljonit dollari suuruse kahju.

Hiinas on väga tugevad vihmahood suviti tavapärased, kuid teadlased hoiatavad, et ekstreemne ilm muutub sagedasemaks ja Hiina peaks oma linnad paremini kindlustama. Rahvusvahelise kliimakeskuse asedirektor Chao Qingchen ütles, et tõusnud temperatuurid ja vihmahood seavad riigi veeressursid ohtu.