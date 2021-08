Iraak hakkab oma kodanikke Valgevenest evakueerima

Iraagi tsiviillennundusametkond teatas laupäeval enne seda Iraagi valitsuse korraldusest tühistada ajutiselt kõik reisid Minskisse. Reedel oli Iraagi välisministeerium teatanud, et jälgib tähelepanelikult Iraagi migrantide probleemi ja seda, milliste ohtudega nad kokku puutuvad. Ministeeriumi kontol Twitteris teatati, et iraaklased olid ja on inimkaubanduse võrgustike märklaud. Välisministeerium kutsus Iraagi kodanikke mitte langema inimsmugeldajate lõksu, vahendab Leedu Delfi.

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis kutsus Rahvusvahelist Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) aitama migrantidel Valgevenest Iraaki naasta.

„Esmaspäeval olen ma valmis pöörduma IOM-i poole, et ta sekkuks migrantide Valgevenest Bagdadi naasmise protsessi,” ütles Landsbergis laupäeval, vahendab LRT.

Landsbergise sõnul takistab Valgevene valitsus mõnedel iraaklastel, kes ei ole Valgevene-Leedu piiri lähedal, Minskisse naasmist.

„Informatsiooni põhjal, mis meil on, võib-olla on need ainult mõned juhtumid, mis tekitavad muret, aga Lukašenka režiim ei lase inimestel naasta. Rahvusvahelised organisatsioonid peavad protsessi sekkuma ja tegema kõik, et anda võimalus naasta Minskisse, Minski lennujaama ja naasta koju,” ütles Landsbergis. „Me saime täna (laupäeval) piiril pilte isegi tõkete ehitamisest piiri lähedale, et takistada inimesi naasmast. Režiim kutsus nad ja tahab nad nüüd Valgevenesse lukustada.”

Landsbergis ütles, et IOM-i abi on tähtis, sest Iraak saadab tühje lennukeid Minskisse praktiliselt iga päev ja peaks need inimesed peale võtma.

Laupäeval teatati ka, et Iraak peatab määramata ajaks kõik reisilennud Minskisse. Sinna võivad lennata ainult tühjad lennukid, et Iraagi kodanikke kodumaale tuua.

Riigi omanduses olev Iraqi Airways teatas eelmisel nädalal alguses lendude peatamisest Minskisse nädalaks, aga eraomanduses olev Fly Baghdad jätkas Minskisse lendamist. Siiski tühistati ka selle firma lennud.