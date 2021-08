Taliban vallutas Afganistanis kolm provintsikeskust

Alates reedest on Talibani kätte langenud viis provintsikeskust, millest tähtsaim on Kunduz, vahendab BBC News.

Afganistani valitsus teatas, et põhilisi rajatisi püütakse tagasi vallutada.

USA on tugevdanud õhurünnakuid Talibani positsioonide pihta ja Afganistani sõjaväe teatel on Talibani võitlejaid hukkunud. Taliban teatas aga, et õhurünnakud tabasid Lashkar Gah’s kaht haiglat ja kooli.