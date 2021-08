Minski täitevkomitee esimees käskis parimatelt poeriiulitelt koristada Leedu, Poola ja Ukraina kaubad

„Täna on rida riike meie vastu sanktsioonid kehtestanud – Ukraina, Leedu, Poola – aga nende kaubad – kommid, saiad, tee, küpsised – seisavad poodides parimatel riiulitel! Sealjuures tuleb kodumaiseid kaupu veel otsida. Seetõttu seadsime me kettide ette rangelt küsimuse: kas olukord muutub või me hakkame omalt poolt meetmeid kasutusele võtma. Kusjuures ma pakun, et selline otsus tuleks langetada kogu riigi tasemel,” tsiteeris Kuhharevi väljaanne Belarus Segodnja, vahendab Leedu Delfi.