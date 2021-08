Otsid ekstra värskeid ketse? On ainult üks koht, kuhu peaksid vaatama ...

Seekordses saates "E-lu diil" on külas Ballzy ostujuht Kaspar Rätsep. Tema on mees, kes hoolitsebki selle eest, et Ballzy riiulitel (ka e-riiulitel) oleks kõige trendikamad, kõige eksklusiivsemad ja kõige lahedamad ketsid. Kaspar on ka ise heas mõttes ketsihull – mehel on kodus umbes 300 paari jalatseid!