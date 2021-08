Züleyxa Izmailova avalik kiri valitsusele: kas haiglad on valmis suuremaks laste haigestumiseks?

Rohelised saatsid arupärimise laste COVID-19 deltatüvega nakatumise ennetamise küsimuses peaminister Kaja Kallasele, haridus- ja teadusminister Liina Kersnale ning tervise- ja tööminister Tanel Kiigele.

"Oleme täna olukorras, kus Eestis dominantse deltatüve tõttu haigestuvad üha nooremad ning haigus levib kiiremini kui varasema kahe laine puhul. Me oleme ka olukorras, kus riskigruppide vaktsineerimine ei ole käinud vajalikul kiirusel ning üle 70-aastaste hulgas ei ole jõutud veel isegi eesmärgiks olnud 70% juurde. Üldine vaktsineerituse tase on vaid 49,8%," seisab pöördumise sissejuhatuses.

Rohelised viitavad statistikale, et kuigi 30% nakatunutest on olnud vaktsineeritud, on nende puhul reeglina haigestumine kerge ning vaktsineeritud nakatuvad deltatüvega kolm korda harvemini kui vaktsineerimata inimesed.

"Viimane info riikidest, kus deltatüvi on jõudnud juba pikemalt levida, peaks aga murelikuks tegema just lapsevanemaid – kui varasemate lainete puhul haigestusid lapsed kergelt (kui üldse), siis deltatüve puhul on tõusnud raske haigestumine laste hulgas," kinnitavad pöördumise autorid.

Seejuures viitavad rohelised eelmise nädala uudistele USAst, kus lastehaiglad ja haiglate lasteosakonnad täituvad hirmuäratava kiirusega. Ka hästi vaktsineeritud Iisraelis, kus kahe doosiga on vaktsineeritud 79% täiskasvanutest, on 39% nakatunutest kuni 19-aastased lapsed ning 60-aastaste ja vanemate osakaal on vaid 15%.

Samas levitavad lapsed avaliku arupärimise kohaselt viirust eakamatele, sest raskelt haigestunute seas on 79% inimesi, kes on vanemad kui 60 aastat. Lisaks COVID-19 levikule on kohe algamas ka tavapärane viiruste periood.