FOTOD | Rahvusvahelise relsiralli võit tuli koju: esikoha skooris Edelaraudtee ja Go Groupi ühendtiim

Relsiralli eestvedaja, Go Groupi tegevjuhi Jüri Etverki sõnul on võidust olulisem see, et kahepäevane mõõduvõtt pani erinevate riikide raudteelased ja raudteesõbrad ühtse eesmärgi nimel koostööd tegema ning pingutama.

„Meil kui korraldajal õnnestus võit koju tuua esimest korda ning emotsioon on vägev. Relsiralli peamine mõte on ikka see, et oleme siin kõik sõltumata riigist ja meeskonnast raudteeohutuse eest väljas. Meie mõte on pöörata tähelepanu raudteeohutuse ja liikluskultuuri tõstmisele ning üksteisega arvestamisega tähtsusele. Usun, et kaks päeva ühtset koostöövaimu ja aktiivset tegutsemist selle eesmärgi täitsid,“ rääkis Etverk.