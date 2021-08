VIDEO | Ateenas lõõmab tulekahju, põlengus hukkus tuletõrjuja ning viga sai 20 inimest

38- aastane tuletõrjuja sai telegraafiposti kukkumise tõttu raske peatrauma ning suri selle tagajärjel, vahendab The Guardian. Üle riigi on vähemalt 20 inimest põlengus saadud vigastuste pärast esmaabi kutsunud, seal hulgas kaks tuletõrjujat, kes on nüüd intensiivravi osakonnas.