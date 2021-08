Leedu immigrante majutatakse järgmisest nädalast moodulmajades Medininkais

Leedu siseminister Agne Bilotaite sõnas, et majadesse mahub elama umbes 1000 inimest. Medininkaisse viiakse piirile kõige lähemal peatuvad immigrandid, et vabastada piirivalvurid tööga mitteseotud kohustuste täitmisest.

„Piiripunktide vabastamine on praegu meie prioriteet. Meie eesmärk on veenduda, et valvurid saavad oma tööd teha ja immigrandid elada seal, kuhu nad kuuluvad.“ ütles siseminister. Ta rõhutas veel kord, et emad lastega ja teised haavatavamad inimesed viiakse moodulmajadesse esmajärjekorras.