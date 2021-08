Leedu soovib, et Euroopa Liit Leedu-Valgevene vahelise tara ehitamisse panustaks

Leedu peaminister Ingrida Simonyte sõnas: „Peame praegu ise projekti rahastama, kuid see ei välista keevalisi ja ehk isegi tulemuslikke arutelusid Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liiduga teemal, kui palju Euroopa Liit piiri füüsilisse kaitsesse panustama peaks.“, vahendab Leedu Delfi.

Seetõttu on peaministri sõnul oluline, et tara ehitamine toimuks lisaks kiirusele ka korrektselt ja läbipaistvalt, et „hiljem rahalisel kompenseerimisel mingeid takistusi ei tekiks“.