TÄNAVAKÜSITLUS | Keda sooviksid tallinlased järgmiseks presidendiks?

Tallinlastel poleks midagi selle vastu, kui praegune president Kersti Kaljulaid ametikohal jätkaks. "Ta on väga ratsionaalne naine. Mulle väga meeldib, kuidas ta enda mõtet avaldab ja kuidas ta kõike välja toob iga kõne ajal."

Ka akadeemik Tarmo Soomere, kelle kandidatuur näis juba kindel olevat, on linlastele positiivselt silma jäänud. "Ma arvan, et tema on ka väga soliidne ja väga hea kandidaat," ütles üks linlane.