Isamaa valis volikogule esimehe ja aseesimehed

Mart Maastiku sõnul seisab ta volikogu esimehena konservatiivse maailmavaate eest. „Meie naabritel on kodumaa, eestlastel aga isamaa ja emakeel. Konservatiivse erakonnana on ja jääb Isamaa selleks erakonnaks, kes kaitseb ja hoiab rahvusriiki, keelt, kultuuri, mille alustalaks on perekond. Isamaa volikogu esimehena seisan selle eest, et Isamaa jätkaks ja tugevneks nendes valdkondades nii sõnades kui tegudes,“ ütles Maastik.