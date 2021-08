Lukašenka hübriidrünnak jõudis Lätti, immigrantide arv on hüppeliselt tõusnud

Seni oli Läti ja Valgevene vahelisel piiril 27 ebaseaduslikult piiri ületanud inimest kinni peetud. Paari päevaga kasvas see number poole võrra – nüüd on neid inimesi 55, nende hulgas 51 Iraani kodanikku, üks Süüria kodanik, üks Sri lanka, üks India ja üks Valgevene kodanik.

Läti on tugevdanud piirivalvet ning riiki abistab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex).