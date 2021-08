Taliban vallutas Afganistanis Nimrozi provintsi pealinna

Zaranji linnaametnike sõnul olid kohalikud võimud valitsuselt turvameetmete tugevdamiseks üle nädala abi palunud, ent palvetele ei vastatud. Pärast kolm tundi kestnud võitlust langes Nimrozi provintsi pealinn Zaranji Talibani mässajate kätte, vahendab The Guardian. Umbes 3000 inimest jõudis põgeneda Iraani enne, kui naaberriik piiri sulges.

„Ükski osa Nimrozi provintsist ei ole enam valitsuse kontrolli all, Taliban on selle täielikult vallutanud,“ ütles kohalik ametnik. „Turvatöötajad on teistesse provintsidesse põgenenud või Talibanile alistunud.“