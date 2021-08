Reoveeuuring näitas, et koroonaviirus on üle Eesti levinud ja asulapõhiseid koldeid enam ei ole. Uuringu juht Tanel Tenson põhjendas seda sellega, et inimesed liiguvad suvel rohkem ringi. Siiski pole võimalik ennustada, milline on seis kooliaasta alguses.