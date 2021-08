Iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva Tallinna öölaulupeole saab pileti soetada alates homsest

Tallinna Lauluväljaku Mere väravas on võimalik teha tasuta kiirtest. Kohapealne testimine toimub 19. augustil kell 13.00-18.00 ning 20. augustil kell 10.00-20.00. Kui test on negatiivne, saab külastaja vastava käepaela, mis tagab talle 20. augusti õhtul kontserdi pileti ettenäitamisel sujuva sissepääsu kontserdialasse.

Eesti Vabariigi taasiseseisvumise märgilist, kolmekümnendat aastapäeva tähistavad kokku 450 muusikut 20. augustil Tallinna Lauluväljakul ja Tartus Eesti Rahva Muuseumi ees. “Tegemist on unikaalse, vaid ainult suure pidupäeva õhtuks kokku pandud sündmusega, kus korraga antakse kahes linnas kokku üle 10 tunni kontserti ning teles on viis ja pool tundi katkematut programmi ja laval on üle 70 palavalt armastatud artisti kuus koori, kaks orkestrit, 10 bändi, ” ütles 20. augusti öölaulupeo projektijuht Margus Kasterpalu.