Vakstineerimistalgud Sõle spordikeskuses Foto: Rauno Volmar

Üle Eesti on elanike vaktsineerimisega hõlmatus 49,50%. Vaata graafikutelt, millised omavalitsused on vaktsineerimisega kõige edukamalt hakkama saanud, millised on aga kõvasti maha jäänud.