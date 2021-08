Ebaseaduslikult steriliseeritud tšehhi naistele pakutakse kompensatsiooni

Sel nädalal allkirjastas tšehhi president Miloš Zeman dokumendi, mille alusel on oma tahte vastaselt steriliseeritud naistel seaduslik õigus 300 000 tšehhi krooni (11 791€) suurusele kompensatsioonile. Gwendolyn Albert, inimõiguste aktivist ja üks kampaania eestvedajatest, sõnas: „See tähendab, et valesti käitumist kõigi suhtes, keda on ilma nende teadliku nõusolekuta steriliseeritud, on teadvustatud ja saab parandada.“

1966. kuni 2012. aastani kasutasid sotsiaaltöötajad rahalist tasu või ähvardusi, et naisi steriliseerimisprotseduuri läbima sundida. Keegi ei tea ohvrite täpset arvu, kuid kampaaniakorraldajad usuvad, et naisi oli mõnisada (several hundred).

Majandusprogramm lõppes kommunistliku süsteemi kokku kukkumisega 1989. aastal, kuid naiste steriliseerimine jätkus. Neid veendi lepingut selle sisu täielikult teadvustamata allkirjastama enne keisrilõiget ja vahel steriliseeriti naine pärast operatsiooni ilma, et talle seda hiljem öeldud oleks. Mõnedele naistele valetati, et steriliseerimine oli tema jaoks olnud „elu päästev“ protseduur. Alles 2012. aastal tehti seaduses muudatus: steriliseerimise soovi esitamise ja protseduuri läbi viimise vahele pidi jääma paus.

51-aastane Ostravast pärit sotsiaaltöötaja Elena Gorolová steriliseeriti 21-aastaselt. Naise jaoks märgib seadusliku kompensatsiooni määramine ajaloolist võitu. „Me võitlesime pikalt ja raskelt, et see lahing võita. Mõned naised on nüüd vanad, kuid mõned on siit ilmast lahkunud. Mul on hea meel, et nad näevad õigluse valgust.“ rääkis Gorolová väljaandele The Guardian.