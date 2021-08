Leedu piirivalve ülem: Valgevene piirivalvurid on kogunenud piiri äärde ja ei lase migrante tagasi

„Kui juhtub nii, et inimesed jäävad kauaks Valgevene poolele, siis me oleme näinud, et seal neile abi ei osutata,” ütles Liubajevas, vahendab Leedu Delfi. „On olnud selliseid hetki, kui Valgevene piirivalvurid ei ole andnud inimestele vett ega süüa, migrandid on olnud piiri ääres kitsikuses. Sellistel juhtudel on meie piirivalvurid järele andnud, et näidata inimestele, et nad võivad tulla, kui olukord on keeruline. Aga enamikul juhtudel jäävad migrandid Valgevene poolele.”