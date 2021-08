Tuvastati SUP-lauaga merel hätta jäänud mehe surnukeha

Turvafirma G4S sõnul polnud mehel seljas päästevesti ega jala küljes SUP laua külge kinnitatavat ohutusnööri. Laua laenutaja oli palunud tal merele minemist vältida. Surfiklubi teenindaja oli mehel palunud SUP lauaga püsida jõel ning jõuesuudmest mere poole mitte liikuda. Tugeva maatuule tõttu oli oht, et laud triivib merele minnes kaldast liiga kaugele. Veetemperatuur on Pirita rannas jahe – 14 kraadi.