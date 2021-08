Boris Johnson sai maha „uskumatult jämeda naljaga”: rohepöördele andis stardi juba Margaret Thatcher söekaevanduste sulgemisega

Eilsel visiidil Šotimaale esines Johnson mitmete provokatsiooniliste avaldustega, teatades näiteks, et teine referendum Šotimaa iseseisvuse üle on tema päevakorras umbes nii kaugel, kui see üldse olla saab, vahendab Guardian.

Kahepäevase visiidi ajal ei võtnud Johnson lisaks vastu Šotimaa peaministri Nicola Sturgeoni kutset arutada viimase ametlikus residentsis Bute House’is koroonaviirusest taastumist.

Pärast visiiti Moray Easti meretuuleparki Šotimaa kirderannikul küsiti Johnsonilt leiboristide juhi Keir Starmeri avalduse kohta, et Suurbritannial peaks olema karm ajakava nafta- ja gaasitootmisest loobumiseks.

„Me mõistame nafta- ja gaasitööstuse tähtsust Šotimaa kirdeosa jaoks. Lepinguid, mis on sõlmitud ei saa lihtsalt puruks rebida. Aga me vajame üleminekut nii kiiresti kui on mõistlikult võimalik,” vastas Johnson.

Kui edasi küsiti, kas ta tahab panna paika kindla tähtaja, vastas Johnson: „Vaadake, mida me juba ära teinud oleme. Me oleme minu eluajal söelt üle läinud. Tänu Margaret Thatcherile, kes sulges nii palju söekaevandusi üle riigi, oli meil suur varane start ja me liigume nüüd kiiresti söest täielikult eemale.”

Nimetades Johnsoni kommentaari „jämedaks ja sügavalt taktitundetuks”, teatas Surgeon Twitteris: „Söetööstuse hävitamine Thatcheri poolt (millel oli nullseos igasuguse tema murega planeedi pärast) purustas Šotimaal täielikult elusid ja kogukondi. Võtta seda millenagi, mille üle naerda, on jäme ja sügavalt taktitundetu selle tegelikkuse suhtes.”

Leiborististide varivälisminister Lisa Nandy nõudis Johnsonilt vabandust.

„Need on Boris Johnsonilt häbiväärsed kommentaarid ja paljastavad Konservatiivse Partei ülima ükskõiksuse kogukondade suhtes, mis on endiselt Thatcheri kaevanduste sulgemise ja suutmatuse tõttu nende asemele uusi töökohti pakkuda armides,” teatas Nandy.

Šoti rohelised vastasid kohe, et ei luba tooridel mineviku vigu korrata ja võitlevad õiglase ülemineku eest töötajatele.