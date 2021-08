Üheksa-aastase lapse surm tekitab Delhis taas protesti seksuaalse vägivalla vastu

1. augusti õhtul läks Delhis üheksa-aastane tüdruk perele veepumbast vett tooma. Et joogivesi külmem oleks, kõndis ta krematooriumi kõrval asuva veejahuti juurde. Koju ta enam ei jõudnud. Krematooriumi preester saatis juba murelikuks muutunud emale sõna, et tüdruk on elektrijuhtmele astumisest elektrilöögi saanud. Kui ema sündmuskohale kiirustas, leidis ta enda sõnul lapse kehalt vägivalla tundemärgid, vahendab Guardian.

Tüdruku vanemad viidi politseisse, kus neid peeti kinni järgmise päeva õhtuni. Ema sõnul hoiti neid abikaasaga eraldi ruumides, peksti, hirmutati ja püüti mõjutada tunnistama, et laps suri elektrilöögi tagajärjel ja et teda ei vägistatud.

Nüüdseks on politsei öelnud, et juhtunu kohta on algatatud uurimine ja need neli meest on arreteeritud. Mehi süüdistatakse vägistamises, mõrvas ja valetunnistuse andmises. Politsei eitas perekonna hooletusse jätmist ja halvasti kohtlemist.