Huawei FreeBuds 4 – kasutaja kõrvaga kohanduvad juhtmeta kõrvaklapid

Suur osa juhtmevabadest kõrvaklappidest on nii-öelda kõrvasisese disainiga ehk käivad silikooniotsikutega sügavale kõrva sisse ning summutavad nii väga hästi müra ja tagavad suurepärase heli. Uued FreeBuds 4 kõrvaklapid on aga erinevalt eelkäijatest, FreeBuds 4i ja Pro mudelitest, avatud disainiga.

Sellise ehitusega kõrvaklapid toetuvad kõrva alumisele osale, mis muudab nende kandmise mugavamaks. Tuleb küll arvestada, et inimeste kõrvade suurus ja kuju on erinevad ning see mõjutab omakorda kuulamiskogemust. Uued Huawei nööpkõrvaklapid on aga vormitud ergonoomiliselt, et need istuksid kõrvas loomulikult ja mugavalt.