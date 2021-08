Leedu parlamendi inimõiguste volinik: Valgevene piirivalvurid utsitasid mingrante piiri ületama automaadivalangutega õhku

„Täna oli üks raskemaid öid minu elus: mul oli juhus pealt näha, kuidas täidetakse siseministeeriumi käsku ja ei lasta migrante Leedu territooriumile,” alustas Valentinavičius oma postitust. Ta jälgis olukorda alates kella 22-st, vahendab Leedu Delfi.

„Me sõitsime ümber Druskininkai kordoni (30 kilomeetrit). Seal lasid Valgevene piirivalvurid õhku valgustusrakette ja jälgisid meie piirivalvureid tornist. Lisaks sellele olid Valgevene piirivalvurid koondatud metsa. Me nägime, et liikumine Valgevenes on intensiivne. Umbes kell kaks naasime me kordonisse. Ja kell 4.15 istusime autosse ja sõitsime piiripostini number 134-135, kus jälgisime illegaalide Valgevenesse tagasisaatmise tegevust,” kirjutas Valentinavičius.

Kuni nad sõitsid, saatsid piirivalvurid tagasi 45 inimesest koosnenud rühma. „Aga nad seisid Valgevene poolel ja anusid, et neile halastataks ja lastaks Leetu, EL-i ohutusse riiki. Siis hakkasid Leedu piirivalvurid sõnadega „go to a safe country Belarus, go away” neid piirist kaugemale ajama. Rühm paigast ei liikunud. Leedu suunas tuli naine lapsega, pööramata Leedu piirivalvurite hüüetele tähelepanu. Raadiost oli kuulda: mitte sisse lasta.

Naine lapsega ei karda isegi koeri. Surudes last enda vastu, palub halastada ja lasta Leetu. Ülejäänud paluvad samuti võtta naine lapsega vastu. Käes on naisel tilguti, nagu oleks lapsel tilgutit vaja. Aga piirivalvurid läksid ligi, nägid, et see on pettus, mistõttu kästi naisel tagasi minna. Et naine ei liikunud, võtsid piirivalvurid tal käe alt kinni ja talutasid tagasi Valgevenesse. Lapse nutt,” kirjeldas Valentinavičius.

Valentinavičiuse sõnul küsisid inimesed, kuidas nad seaduslikult Leetu saaksid. Piirivalvurid hüüdsid, et minge tagasi. „Inimesed ei lähe ja praegu see vastasseis jätkub,” jätkas Valentinavičius.

Pinge piiril Valentinavičiuse sõnul ainult kasvab.