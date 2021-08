VIDEO | Tuntud bussifirma buss põrutas kahe järjestikkuse punase tule alt läbi

Ka MK Autobussi veokorraldaja Tair Tederi sõnul ei ole selline liikluskäitumine ühele ühistranspordifirmale kohane. "Väga kahetsusväärne, et selline juhtum on toimunud ja vabandame."

Teder kommenteerib, et liiklusreegleid eiranud bussijuht saab võimaluse videosalvestisega tutvuda ning tal lastakse kirjutada seletuskiri. Seletuskirja põhjal otsustatakse, milliseid distsiplineerivaid sanktsioone tema suhtes rakendatakse. Meenutuseks: kui MK Autobussi sõsarfirma, samuti Margus Korka juhitud M. K. Reis-X OÜ bussijuht paistis mõne aasta eest silma pooltki mitte nii ohtliku, kuid väga küsitava käitumisega , vallandati ta koheselt.

Bussifirma veokorraldaja Tair Teder ütleb, et videos nähtud buss oli oma sõidu lõpetanud. Küll aga ei välista ta, et bussi pardal võisid viibida kliendid, keda bussijuht veel lõpp-peatuse järgselt transportis. Konkreetset vastust, kas bussi pardal viibis peale bussijuhi veel kedagi, Teder ei anna - see selguvat pärast bussijuhilt seletuste pärimist.