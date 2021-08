Vaid üks inimene, kes on rohkem kui korra nakatunud koroonaga, on vajanud haiglaravi

Terviseameti andmetel on tänaseks päevaks on Eestis koroonaviirusesse nakatunud 133 771 inimest. Korduvnakatunud isikuid on Eestis 80 ehk 0,06%. Korduvnakatunuteks peetakse neid, kelle kahe positiivse koroonatesti vahe on olnud enam kui 180 päeva.