Landsbergis hoiatas migrante, et nad riskivad diktaatori kätte sattudes surmaga

„Valgevene režiimi informatsiooniallikad levitavad informatsiooni väidetavalt tapetud Iraagi migrandi kohta. Meil ei ole võimalust seda informatsiooni kontrollida, me teame ainult, et Leedus keegi vigastada ei saanud, kedagi ei ole tulistatud. Peaminister ütles õigesti, et selle eest, mis toimub teisel pool piiri, on vastutav diktaator. Praegu jumala ees, hiljem kohtu ees,” kirjutas Landsbergis Facebookis, vahendab Leedu Delfi.