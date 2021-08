Venemaal vastuolulises reklaamis osalenud samasooliste paar põgenes perega ähvarduste tõttu Hispaaniasse

Reklaam, kus ema Juma, tema tütred Mila ja Alina ning Alina tütruksõber Ksjuša osalesid, on tekitanud rahvusvahelise skandaali, vahendab The Guardian. Klipis ütles perekond, et naudib VkusVilli onigiri riisipalle ja hummust. Reklaami eetrisse minemise järel pidi pere taluma küberkiusamist ja tapmisähvardusi.