Iraagi lennufirma teatas Minski-reiside katkestamisest nädalaks

Teates reisijatele öeldakse, et reisid Valgevene pealinna katkestatakse nädalaks alates eilsest, vahendab Leedu Delfi.

Euroopa Liidu suursaadik Iraagis Martin Huth teatas kolmapäeval, et Iraqi Airwaysi lennud Minskisse peaksid katkema kümneks päevaks.

Euroopa Liit on pidanud Bagdadiga läbirääkimisi Valgevene-Leedu piiri ebaseaduslikult ületanute päritoluriiki tagasi saatmiseks ja Iraagi veenmiseks lende Minskisse vähendama.

Leedu välisministri Gabrielius Landsbergise sõnul on aga juba märke selle kohta, et Minski režiim otsib smugeldamiseks migrante ka mitmetest teistest riikidest peale Iraagi.

„On märke, aga need on pidevalt muutuvad. Eelmisel nädalal teatati Lukašenka läbirääkimistest Marokoga, nüüd kuuleme me Pakistanist,” ütles Landsbergis eile ajakirjanikele, vahendas LRT.