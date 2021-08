Tarmo Soomere kandidatuur ei leidnud erakondade toetust. Indrek Saar: valitsusliidul pole hääli koos

"Täna sai teatavaks, et Reformierakonnal ja Keskerakonnal pole akadeemik Tarmo Soomere toetamiseks hääli koos. Vähemasti on mingi otsus käes. See selgus on väärikas ka Soomere suhtes, kes ei pea enam presidendikandidaadi kandidaadina prožektorite vihus olema. Teisalt tammuvad presidendikandidaadi otsingud koalitsiooni süül paigal. Teadmatuses on ka avalikkus," ütles Saar pärast kohtumist.