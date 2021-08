Tarmo Soomere kandidatuur ei leidnud erakondade toetust. Akadeemik ei kavatse plaanist loobuda: jah-sõna ma tagasi ei võta

Ma olen juba öelnud "jah", olen valmis presidendiks kandideerima, ning oma jah-sõna ma tagasi ei võta, kinnitas Soomere Delfile.

"Loodan, et see ei saa minu stiiliks, aga ma hetkel hoidun kommentaaridest," lisas ta, soovimata täpsustada oma kampaania tulevikusamme. Soomere on varem Delfile öelnud, et tema strateegia seisneb lootuses sada valijameeste kogu kaudu, pärast seda, kui presidendivalimine riigikogus on ebaõnnestunud. Selle tarbeks on Soomere sõitnud ka Eestis ringi, kohtunud volikogudega, kus on võimul valimisliidud.

"Tänasel kohtumisel parlamendierakondade juhtidega arutasime fraktsioonide ja võimaliku presidendikandidaadi vahel toimunud kohtumiste tulemusi. Tõdesime, et Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ei pälvi piisavat toetust, mis võimaldab valida järgmist presidenti Riigikogus 30. augustil. Samuti leppisime kokku jätkata koostööd ühise laiapindse kandidaadi seadmiseks. Selleks kohtume uuesti tuleva esmaspäeva õhtul," kirjutas Ratas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare sõnul selgus täna hommikul toimunud erakonnajuhtide kohtumisel, et Kaja Kallasel ja Jüri Ratasel puudub 24 päeva enne presidendivalimisi kandidaat riigipea kohale.

"Täna sai teatavaks, et Reformierakonnal ja Keskerakonnal pole akadeemik Tarmo Soomere toetamiseks hääli koos. Vähemasti on mingi otsus käes. See selgus on väärikas ka Soomere suhtes, kes ei pea enam presidendikandidaadi kandidaadina prožektorite vihus olema. Teisalt tammuvad presidendikandidaadi otsingud koalitsiooni süül paigal. Teadmatuses on ka avalikkus," ütles Saar pärast kohtumist.

Reformierakonna üks käilakujusid, Jürgen Ligi nentis ühismeedias, et Soomere kandideerimine algas kohe algusest valesti.