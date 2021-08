Tarmo Soomere kandidatuur ei leidnud erakondade toetust. Akadeemik ei kavatse plaanist loobuda: jah-sõna ma tagasi ei võta

"Täna sai teatavaks, et Reformierakonnal ja Keskerakonnal pole akadeemik Tarmo Soomere toetamiseks hääli koos. Vähemasti on mingi otsus käes. See selgus on väärikas ka Soomere suhtes, kes ei pea enam presidendikandidaadi kandidaadina prožektorite vihus olema. Teisalt tammuvad presidendikandidaadi otsingud koalitsiooni süül paigal. Teadmatuses on ka avalikkus," ütles Saar pärast kohtumist.

"Loodan, et see ei saa minu stiiliks, aga ma hetkel hoidun kommentaaridest," lisas ta, soovimata täpsustada oma kampaania tulevikusamme. Soomere on varem Delfile öelnud, et tema strateegia seisneb lootuses sada valijameeste kogu kaudu, pärast seda, kui presidendivalimine riigikogus on ebaõnnestunud. Selle tarbeks on Soomere sõitnud ka Eestis ringi, kohtunud volikogudega, kus on võimul valimisliidud.

“Mingit sisulist Soomere kandidatuuri arutelu täna viie esimehe vahel enam ei toimunud, see kõik on toimunud fraktsioonides. Täna ei tekkinud mingeid uusi fakte ja seisukohti - need mis on välja öeldud, on välja öeldud. Need seisukohad olid väga ebamäärased, millest kõik lugesid, et kui seisukohad on ebamäärased ja kõhklevad, siis kõik saavad aru, et ju siis ei ole piisavalt hääli selleks,” avas Seeder parteipoliitika tagamaid.

Reformierakonna üks käilakujusid, Jürgen Ligi nentis ühismeedias, et Soomere kandideerimine algas kohe algusest valesti.

"Endalegi ootamatult sai must pisut Soomere advokaat, sest ühiskandidaadina oli tal šanssi, mida mingite isiklike jonnimiste ja detailide pärast ei tohi kasutamata jätta. Tulemust on tarvis ja akadeemia president on visiitkaart. Aga tõsi on siiski, et ise olen olnud skeptiline, mille kaht põhjust ei jätnud ma ka talle endale ütlemata. Esiteks ei hakata ise presidendiks tulema ega öelda ajakirjandusse, et ollakse nõus hakkama. See peletab. Enne tuleb välja uurida potentsiaalne toetus, rääkimata enesekriitikast," tõdes Ligi.

"See osutab teisele probleemile, poliitilise kogemuse puudumisele. Seda kogemust on vaja aru saamiseks riigi ja poliitika toimimisest ja väga erinevatele küsimustele vastamiseks. Nende küsimustega ei ole läinud kuigi rahustavalt ja eri auditooriumides antud vastused pole vähemalt meedia vahendusel klappinud, mis taas on kogenematuse tõend. Need küsimused puudutavad aga sise- ja välispoliitikat ja lõputut arvu erialapoliitikate debatte, mis on juba peetud. Ja ootus on ju, et president suudab särada ja riigi teiste jaoks särama panna," tõi ta esile. Samas olnuks Soomere Ligi hinnangul turvaline valik.

"Soomere puhul polnuks karta mingeid põhimõttelisi ebaõnnestumisi ja tal oli tahe õppida. See oli ka põhjus, miks olin valmis mitte ainult teda toetama, vaid veensin ka kolleege olema valmis samaks. Kogu presidendivalimiste krooniline haigus on, et püütakse raiuda oma, suruda oma isiklikku lemmikut ja parteikandidaati, kui vaja on kompromissi. Too tihti ei vaimusta, aga vastab ameti eripärale."

Akadeemik Tarmo Soomere kndidatuuri tõi parlamendierakondade ette arutada Jüri Ratas. Akadeemik kohtus Reformierakonna, Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja Isamaa fraktsioonidega, mille järel väljutasid kõik parteid diplomaatilisi seisukohti, konkreetsest hinnangust hoidudes. Oma valmisolekust kandideerida teatas Soomere ise, juba aasta alguses, ERR-i portaalis ilmunud intervjuus.