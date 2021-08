Kariibi mere saareriigi peaminister sai vaktsiiniprotestil kiviga vastu pead ja viidi haiglasse

Rahandusminister teatas, et Gonsalves viidi arstide soovitusel naaberriiki Barbadosele magnet-resonantsuuringutele, vahendab BBC News.

Saint Vincent ja Grenadiinid koosneb enam kui 32 saarest. Elanikke on umbes 110 000. Riigis on alates pandeemia algusest registreeritud 2298 koroonaviiruse juhtumit ja 12 surma. Täielikult vaktsineeritud on ligi üheksa protsenti elanikkonnast.