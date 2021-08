USA konservatiivist saatejuht Tucker Carlson on palverännakul Orbáni juures Ungaris

Muu hulgas viidi Carlson helikopteriga Serbia piirile, kus ta kiitis „puhast ja korralikku” tara, mis on kontrastiks „kaosele” USA-Mehhiko piiril, vahendab BBC News.

„Ei ole vaja USA-suurust SKT-d, ei ole vaja kõrgtehnoloogilisi müüre, relvi ega jälgimisvahendeid. Kõik, mida on vaja, on tahe see ära teha,” lausus Carlson.

Carlson kiitis Orbáni ka selle eest, et viimane ei lasknud „seda kümne miljoni inimesega riiki muuta alatiseks inimeste poolt, keda me ei kutsunud ja kes tulevad siia ebaseaduslikult”.

Et USA vaatajad tema sõnumit mõistaksid, vastandas Carlson Orbáni poliitika USA presidendi Joe Bideni omale.

„Et õppetund on nii ilmne ja nii selge meie praeguse poliitika ja selle poliitika algatanud inimeste kummutamine, on Ungari ja selle valitsus olnud nii halastamatu ja ebaõiglase rünnaku all: „ta on autoritaarne, nad on fašistid...” Praegu räägitakse palju valesid, mis võivad olla kõige suuremad,” ütles Carlson.

Carlson osaleb kolmepäevasel festivalil Esztergomis, mille on korraldanud Matthias Corvinus Collegium (MCC), mis on hästi finantseeritud eliitkool, mille õpilastest kasvatab Orbáni valitsus hoolikalt riigi uut rahvuskonservatiivset eliiti. Carlson ja Orbán on üritusel esinejate hulgas.

Carlsonilt pälvis ülevoolavat kiitust ka Ungari valitsusmeelne Kesk-Euroopa Pressi- ja Meediafond (KESMA), mille alla kuuluvad 457 tele- ja raadiojaama, uudisteportaalid ning ajalehed.

„Ameerika poliitiline eliit on muutunud liiga keskpäraseks ja rumalaks, et tõde tunnistada,” ütles Carlson intervjuus Ungari nädalalehele Mandiner. „Eliit on pöördunud oma rahva vastu ja see ei ole normaalne. Lihtsalt öeldes vihkab riigi juhtkond Ameerika rahvast.”

Samas ülistas Carlson Orbáni.

„Ta kaitseb demokraatiat vastutusvõimetute miljardäride, valitsusväliste organisatsioonide ja teatud Lääne valitsuste eest. Ta võitleb demokraatia eest nende jõudude vastu, mis tahaksid selle maha matta,” ütles Carlson.

Oma reportaažis Fox Newsile kirjeldas Carlson „viisakat” viisi, kuidas Ungari politsei kõigepealt vahistas ja siis saatis kaks Süüria varjupaigataotlejat läbi värava taras Serbiasse.