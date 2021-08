Leedu välisminister: Lukašenka püüab avada uusi inimsmugeldamise marsruute Marokost ja Pakistanist

„On märke, aga need on pidevalt muutuvad. Eelmisel nädalal teatati Lukašenka läbirääkimistest Marokoga, nüüd kuuleme me Pakistanist,” ütles Landsbergis eile ajakirjanikele, vahendab LRT.

„Kas see on poliitilise surve meetod? Ilmselgelt, nad püüavad saada rohkem kui ühe marsruudi Minskisse,” ütles Landsbergis. „See on ilmselt kas katse suurendada migrandivoolu, mis on ohtlik nii Leedu kui ka EL-i jaoks, või otsivad nad, kuidas asendada Iraagi marsruut, kui EL-il õnnestub see sulgeda.”

Landsbergis rõhutas, et olemasolev Iraagi marsruut tuleb sulgeda.

„Iraagi liin on võti. Kui see liin jääb, võib seda näha julgustusena teistele: vaadake, Euroopa ei ole midagi teinud, see liin on efektiivne ja me võime avada ka teised riigid,” ütles Landsbergis.

15. juulil jõustus Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenka ukaas viisavaba režiimi kohta 73 riigi kodanikele, kes tahavad lasta enda koroonaviiruse vastu vaktsineerida. Nende reeglite järgi võivad inimesed viibida viisavabalt Valgevenes viis päeva.