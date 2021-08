Politsei otsib eile õhtul Põhja-Tallinnas kaduma läinud Ivani

Neljapäeva hilisõhtul sai politsei teate, et Põhja-Tallinnas lahkus kodust Ivan, kel on mäluprobleeme ja kes võib kõrvalise abita hätta sattuda.

Ta on kõhna kehaehitusega ja umbes 170 cm pikk. Ivanil on seljas halli värvi jope ja ruuduline pruun pluus ning jalas tumehallid spordipüksid.

Politsei patrullid otsivad meest, seni on läbi kontrollitud erinevaid kohti Kalamajast Koplini, kuhu mees võis bussisõidul suunduda. Samas on veendutud, et haiglasse kirjeldusele vastavat meest sattunud ei ole. Otsingud jätkuvad, teatas politsei öösel kl 3:30.