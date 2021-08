Tallinn sulgeb renoveerimiseks kergliiklussilla augusti lõpuni, jalakäijatele jääb seniks kahe kilomeetri pikkune ümberkäik

„On igati positiivne, et see oluline ühenduslüli Laagna tee kahe kalda vahel uue hingamise saab. Samuti on silla uuenemine üleskutseks nii Kadrioru kui ka Lasnamäe elanikele võtta ette jalutuskäik või rattasõit "vastaskaldale", sest mõlemal pool on palju kauneid paiku, mida nautida - olgu selleks Reidi tee promenaad ja Inglirand või Lasnamäel asuv Pae järv koos ümbritseva pargialaga,“ märkis Tallinna pressiteates Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.