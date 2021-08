Veebiõpe jääb ära – koolijuhid rõõmustavad. Kes aga lükkab kiirtesti pulga vaktsineerimata õpetajatele ninna, pole veel selge

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna teatas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et uuel õppeaastal ei tule enam veebiõpet. See tähendab, et covid-positiivsed lapsed jäävad koju nii, nagu jäid enne pandeemiat koju nohused ja köhased lapsed. Lisaks hakatakse kiirtestima kaitsepookimata haridustöötajaid. Uued uudised on ühtpidi head, kuid teistpidi tekitavad küsimusi: kes ja kui tihti hakkab õpetajaid testima.