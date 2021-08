Zelenskõi: kes arvab, et Donbass on Venemaa, lahkugu lõplikult Venemaale

„Inimesed Donbassi ja Krimmi okupeeritud territooriumidel peavad mõistma, et asi ei ole selles, et keegi ajaks kedagi kuhugi välja. (...) Veel kord, kas see on kodumaa või oled sa külaline? Ma leian, et kui sa elad täna ajutiselt okupeeritud Donbassi territooriumil ja sa leiad, et see on õige asi ja me peame Venemaal olema, me oleme venelased, siis on suur viga jääda Donbassi elama. See ei saa kunagi vene territooriumiks. Lihtsalt mitte kunagi,” ütles Zelenskõi intervjuus telekanalile Dom, vahendab Interfax.

Zelenskõi kutsus kõiki inimesi, kes tahavad elada Venemaal ja peavad Ukraina ajutiselt okupeeritud territooriume vene omadeks, lahkuma lõplikult Venemaale.

„Oma laste ja lapselaste tuleviku jaoks, kui sa arvad, et armastad Venemaad ja oled kogu elu veetnud Ukraina territooriumil, tundes, et see on Venemaa, kui sa nii tunned, siis ma leian, et see inimene peab aru saama: oma laste ja lapselaste nimel tuleb lahkuda ja otsida omale koht Venemaal. See on õige. Sest ilma Ukrainata sellele territooriumile tsivilisatsiooni ei tule,” lausus Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul kasvab Ukraina ülespoole, aga Donbass okupeeritu ja äralõigatuna ei kasva kuhugi.

„Seetõttu õnne neile inimestele siin ei tule. Aga kui sa tunned, et Donbass on ukraina oma, kui sa austad seda lippu, austad ukraina keelt, kui sa tunned, et oled ukrainlane, ole seal, pea vastu. See maa deokupeeritakse niikuinii igal juhul,” ütles Zelenskõi. „Pole tähtis, kui kaua ta okupeeritud on. See on nagu müür kunagi Saksamaal. See pole tähtis. Igal juhul inimesed, ajalugu kasutab hetke ja müür variseb. Kui kokku ei lepita, kasutavad inimesed ikkagi hetke ära.”