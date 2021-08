KAART ja GRAAFIKUD | Millistest Leedu piirilõikudest kõige rohkem migrante sisse pääseb? Kes on tulijad?

Valdav enamik neist on tulnud üle Valgevene piiri. Seitse inimest tabati ka Poola-Leedu piiril ja kaks inimest piiril Venemaa Kaliningradi oblastiga.

Nagu kaardilt näha, koondub kõige suurem liiklus Valgevene loodepiirile, Leedu Druskininkai, Varėna ja Šalčininkai rajoonidesse. Vene lehe Komsomolskaja Pravda hiljutise reportaaži järgi on populaarne võimalus sõita takso või ühistranspordiga Minskist läänepoolsesse Grodnosse ja sealt edasi reisida. Alternatiivne teekond viib põhja, Ignalina ja Švenčionyse rajooni suunas. Tulijatest umbes kolmveerand on iraaklased, Valgevene kodanikke on kaduvvähe.