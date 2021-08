Lukašenka: sulgege piiri iga meeter, et Leedu natsid ei saaks „enda kutsutud” migrante Valgevenesse saata

„Alates tänasest päevast ei tohi teistelt poolt piiri, olgu siis lõunast või läänest, Valgevene territooriumile astuda ükski jalg. Kuidas te seda teete, vaat pärast seda nõupidamist arutame, kogunete riigisekretäri juurde. Siin on siseminister, kaitseminister. Sulgege piiri iga meeter. Me ei ole ilmaasjata eraldanud kolossaalseid vahendeid piirivalvevägedele, üldse meie jõustruktuuridele. Meie rahvas peab tundma end rahulikuna, ta peab teadma, et on mehed, kes on valmis neid kaitsma,” teatas Lukašenka.

„Vaat seda peame me tegema. Elementaarne. Annaks jumal, et nad ei hakkaks realiseerima nende inimeste väljasaatmise taktikat, kelle nad sinna kutsusid, läbi ametlike piiripunktide. See on juba... Te teate tagajärgi, nemad samuti. Seetõttu las mõtlevad. Meie oleme neid hoiatanud ja nemad las mõtlevad,” lisas Lukašenka.

„Pall on nende poolel. Aga minna selleni, et tappa inimesi ja visata poolsurnuid meie territooriumile... No natsid ja kõik, mis neist rääkida,” lausus Lukašenka.

Lukašenka sõnul teevad viimased sündmused Valgevene piiridel, eelkõige Leedu ja Poola piiril valvsaks.

„Ma arvan, et kui kõrvutada kõiki faktoreid ja fakte, mida me viimasel ajal jälgime, käies läbi niinimetatud värvilise revolutsiooni seitse või kaheksa etappi, ei ole neil plaanist midagi alles jäänud. Seetõttu naasti ammu läbiproovitud taktika, šantaaži, surveavaldamise juurde. Ja on juba jõutud jõuga ähvardamise juurde,” ütles Lukašenka.

Lukašenka tõi ka näite. Üks ähvardustest seisneb tema sõnul selles, et migrante hakatakse koondama ametlikesse piiripunktidesse. „Ütleme, Leedu ja Valgevene vahel. Seda juba mitmesaja ja võib-olla tuhande inimese kaupa. Ja relva ähvardusel ajama Valgevene territooriumile.”

Lukašenka teatas, et selline tegevus ähvardab kaasa tuua konflikti, sest piirivalvurid peavad seaduse järgi piiri valvama ja ei tohi lasta seda rikkuda.