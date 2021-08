Õpetajate ühenduste palve: iga süst loeb, lapsed peaksid end kohe vaktsineerima

Delfi valdab pöördumise täismahus.

Kooli alguseni on jäänud vähem kui kuu. Viimaste aastate kogemus näitab, et suurema osa õpilaste jaoks on parim ja tulemuslik õppimise viis koolimajas koos õpetajaga. Õpetajad usaldavad arste – umbes 70% Eesti õpetajatest on läbinud vaktsineerimiskuuri Covid-19 vastu.

Suurepärane kool on enamat kui majatäis klassiruume. See on kogukond, mis jagab ühiseid väärtusi ning naudib ühiselt veedetud hetki, olgu siis üheskoos matemaatika ja füüsika ülesandeid lahendades, keemias ja bioloogias laborikatseid tehes või ajaloo ja kirjanduse üle mõtteid vahetades. Arendavad ja asendamatu väärtusega on ühiselt veedetud klassiõhtud, jõulupeod, korraldatud spordivõistlused, ballid, Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktused jt koolielu juurde kuuluvad ühised ettevõtmised.

Õpetajad, õpilased ja vanemad saavad ühiselt kaasa aidata sellele, et peagi algav kooliaasta õnnestuks. Selleks on parim lahendus lasta end vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Vaktsineerida saavad Eestis kõik alates 12. eluaastast. Kui teha praegu esimene vaktsiinisüst, on veel piisavalt aega, et kooliaasta alguses vaktsineerimiskuur lõpetada.

Võitluses koroonaviiruse vastu loeb iga vaktsiinisüst ning igaühe teadlik panus. Kaitseme sellega ennast ja hoolime koolikaaslastest. Hoiame koos Eesti koolid ja elu avatuna.

