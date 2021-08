Hodorkovski meediaprojekt lõpetas pärast Venemaal blokeerimist tegevuse

„Kahjuks ei ole võimudele vajalikud meediaprojektid kriitilise suhtumisega riigis toimuvasse, mida rohkem kriitikat, seda lühem on projekti eluiga. Aga me vähemalt üritasime,” öeldakse toimetuse avalduses Telegramis, vahendab Interfax.

„Me peame tähtsaks teatada, et ei ole kunagi teinud koostööd ebasoovitavate struktuuridega. Projekt Otkrõtõje Media käivitati 2017. aasta 1. septembril, Mihhail Hodorkovski andis projektile viieaastaste granti oma ettevõtte Open Press kaudu, me ei ole seda kunagi varjanud. Aga mitte kellelgi projekti ajakirjanikest ei olnud lepinguid ega vormistamata suhteid Hodorkovski teiste ettevõtetega,” teatas toimetus.

Projektide Otkrõtõje Media, MBH Media ja Pravozaštšitõ Otkrõtki esindajad teatasid eile nende projektide veebilehtede blokeerimisest. Roskomnadzorist selgitati, et need veebilehed on seotud Hodorkovski organisatsioonidega Open Russia Civic Movement ja Open Russia, mis on Venemaal ametlikult ebasoovitavateks kuulutatud.