Leedu välisminister: Lukašenka peab läbirääkimisi reisimise lihtsustamiseks Pakistanist ja Aafrika riikidest

Enamik migrante, kes praegu Valgevene kaudu Leetu voolavad, on pärit Iraagist, aga on ka süürlasi ja Sahara -tagusest Aafrikast pärit inimesi, vahendab Leedu Delfi.

„Ja see ei ole kõik,” ütles Landsbergis. „Me teame, et ta peab läbirääkimisi uute reisisuundade üle Lääne- ja Põhja-Aafrika valitsustega. Nii et see, mida me praegu näeme, võib olla alles algus.”