EL-i saadik Bagdadis: lennud Iraagist Minskisse peaksid kümneks päevaks katkema

„Mitmest allikast saabus meile selline informatsioon, et lennud tühistatakse eesseisva kümneks päevaks. Tundub, et see on täiesti usaldusväärne informatsioon. Nii palju, kui meie aru saame, teavitas Iraqi Airways sellest riigi kõiki turismiagentuure,” ütles Huth eile õhtul, vahendab Leedu Delfi.