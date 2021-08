KGB polkovnik Pool Tarmo Soomere Nõukogude-vastasusest: sellenimelist meie arvestuses polnud

Presidendikandidaadi kandidaat Tarmo Soomere on märkinud, et hoidis oma poegade emadest (tal on kaks täiskasvanud poega – toim) eemale, sest kartis Nõukogude võimu repressioonide alla jääda ja laste emadelegi sel viisil varju heita, elu veelgi raskemaks teha. „Nad sündisid sel ajal, kui mul oli tõelisi konflikte Nõukogude riigiga. Kuivõrd ma arvestasin siis tõsiselt, et mind pannakse istuma, siis tolle aja otsus oli see, et ma ei seo ennast nende emadega,” ütles Soomere LP-le intervjuus. „Kes Nõukogude aega mäletavad, siis ei represseeritud ainult pahategijaid, vaid ka nende lähedasi. Praegu tundub see ülepingutusena, aga tol ajal ma arvasin, et see on ainuõige otsus. Lapsed on kasvanud eri emadega ja minust eraldi.”