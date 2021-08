VIDEO ja FOTOD | Lasnamäe vaktsineerimisbuss on väga menukas: esimese päevaga süstiti üle300 doosi Janssenit

Paljud vaktsineerimisele tulnutest märgivad, et neil polnud varem otsest vajadust kaitsesüstimiseks - nad ei kavatsenud välismaale reisida ega kuulu riskirühma. Nüüd on olukord muutunud.

"Varem polnud vaja vaktsineerida," ütleb naine, kes ootab oma järjekorda, "ma ei kavatse kuhugi minna. Aga nüüd pole asi kuhugi minemises, kõikjal on seda tunnistust vaja. Aga eks saab ka koju minna - Kaliningradi. Üldiselt on mõned plussid." Naine lisab, et ei karda midagi – tööltki on juba paljud kaitsepoogitud.

Ootajate hulgas on ka väga noori inimesi.

"Me pole vaktsineerimas, me ootame tütart," ütleb vaktsineerimisbussi sisenenud tüdruku isa. "Oleme juba vaktsineeritud. Ta on 15 -aastane, teeb Pfizeri süsti – kooli alguseks. Pealegi läheb kogu meie pere sügisel Emiraatidesse, nii et vaktsineerimisest on palju kasu. "

Tütrel on vaktsineerimisel kaasas kogu pere - isegi pirakas arapapagoi isa käel ootab.

Vaktsineerimise järjekorras on ka kahe väikese lapsega pere - nad tõid oma isa kaitsepookimisele.

"Ma olen juba süstitud, täna on mehe kord," ütleb noor naine, "oleme kogu perega Jansseniga vaktsineeritud. Küsimusele, kas vaktsineerimine oli hirmutav, kehitab ta õlgu - milleks karta?

Vaktsineeritute hulgas on ka noori emasid. "Ma olin rase, seega otsustasin vaktsineerimise edasi lükata," ütleb järjekorras olev noor naine.

Vaktsineerimisbussi kallal töötav õde kinnitas muljet, et Lasnamäel käib kaitsepookimine justnagu mingi pereüritus: "Tänapäeval vaktsineeritakse erinevaid vanuserühmi - vanuritest lasteni, sest Pfizer on lubatud alates 12. eluaastast. Nüüd on kool lähenemas, nii et nad püüavad ka lapsi kaitsta.” Ta lisas, et ühedoosilist Jansseni vaktsiini on läinud üle 300 doosi - nõudlus on suur. „Arusaadav - see ei nõua teist annust, tegin ja unustan."